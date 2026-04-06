В МЧС рассказали о космическом мониторинге

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МЧС России располагает четырьмя собственными станциями приема и обработки космической информации, еще три станции используются совместно с "Роскосмосом", сообщает чрезвычайное министерство.
"Одним из ключевых элементов безопасности страны является система космического мониторинга ЧС. Специалисты используют данные дистанционного зондирования Земли для оперативного информирования органов управления. С помощью снимков из космоса ведется мониторинг пожароопасной и паводковой обстановок. Ведомственные станции приема и обработки космической информации расположены в Москве, Вологде, Красноярске, Владивостоке, а также совместные с "Роскосмосом" - в Мурманске, Дудинке и Анадыре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство последней завершилось в минувшем году. С ее помощью специалисты контролируют ситуацию в российской арктической зоне. В 2024 году завершилась модернизация всех станций МЧС России: теперь они дополнительно принимают данные с космических аппаратов дружественных стран, осуществляющих съемку в инфракрасном диапазоне. В систему космического мониторинга входят современные станции приема и передачи информации, а также специальное программное обеспечение.
"Россия является членом международной хартии по космосу и крупным катастрофам. В случае ее активации МЧС России получает данные от стран-участниц на безвозмездной основе. Ключевым приоритетом в области совершенствования системы космического мониторинга является развитие отечественной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также организация международного взаимодействия, в том числе с дружественными странами, входящими в БРИКС и СНГ. Таким образом, МЧС России использует все возможности космического мониторинга для решения задач предупреждения ЧС", - резюмирует министерство.
