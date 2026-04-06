В России стартовала первая в истории Неделя космоса
В России стартовала первая в истории Неделя космоса - РИА Новости, 06.04.2026
В России стартовала первая в истории Неделя космоса
Первая в истории России Неделя космоса стартует в понедельник, она продлится, согласно указу президента РФ Владимира Путина, до Дня космонавтики, который... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T10:20:00+03:00
2026-04-06T10:20:00+03:00
2026-04-06T11:06:00+03:00
россия
луна
земля
россия, луна, земля, владимир путин, денис мантуров, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, московский авиационный институт, 65-летие полета гагарина в космос
Россия, Луна, Земля, Владимир Путин, Денис Мантуров, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, Московский авиационный институт, 65-летие полета Гагарина в космос
В России стартовала первая в истории Неделя космоса
Первая в российской истории Неделя космоса продлится с 6 по 12 апреля
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Первая в истории России Неделя космоса стартует в понедельник, она продлится, согласно указу президента РФ Владимира Путина, до Дня космонавтики, который отмечается до 12 апреля включительно.
Указ президента о проведении Недели космоса был опубликован 29 декабря 2025 года. Она будет ежегодно проводиться с 6 по 12 апреля. Председателем оргкомитета по проведению первой такой недели был назначен первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
. Как сообщил "Роскосмос
", Неделя космоса – 2026 будет посвящена 65-летию полёта Юрия Гагарина
, первого космонавта планеты.
Ранее в госкорпорации сообщили, что в понедельник по всей России пройдут научные, образовательные, творческие и культурные мероприятия, в том числе "Разговоры о важном" в школах на космическую тематику. Седьмого апреля, как ожидается, в Национальном космическом центре имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой
пройдёт просветительский марафон "Космос со Знанием".
В среду в Московском авиационном институте
состоится День инженера в рамках отраслевого форума активной молодёжи "Команда будущего". Ключевым событием недели должен стать Российский космический форум, который пройдёт 9 апреля в Национальном центре "Россия".
На площадке форума соберутся руководители органов власти, представители предприятий отрасли, IT-компаний, предприниматели и лидеры общественного мнения. Форум, как анонсировал "Роскосмос", станет местом диалога государства, науки и бизнеса.
Программа форума состоит из пяти треков, посвящённых Луне
и дальнему космосу, экономике околоземных орбит, использованию космических достижений на Земле
, международному сотрудничеству, образовательным программам.
Также в четверг состоится премьера фильма "Моя собака – космонавт" о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке. Кроме того, в этого день пройдут акции в музеях страны, театральные постановки по космической тематике и бесплатные показы фильма "Гагарин. Обнимая мир" в 300 кинотеатрах страны.
Десятого апреля планируется масштабное аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night", на котором с помощью искусства покажут знаковые события истории космонавтики. Одиннадцатого апреля пройдет спортивный флешмоб "Старт к звездам".
В День космонавтики, 12 апреля, состоится традиционный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Кремлевском дворце. Трансляцию будет вести Первый канал.
РИА Новости - официальный информационный партнёр Недели космоса- 2026.