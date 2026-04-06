https://ria.ru/20260406/kosmonavty-2085382007.html
Россиян через Госуслуги пригласили стать космонавтами
Рассылку о новом наборе в отряд космонавтов получили на "Госуслугах" россияне старше 16 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 06.04.2026
общество
россия
дмитрий баканов
роскосмос
космос
космос - риа наука
центр подготовки космонавтов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783283748_0:267:3053:1984_1920x0_80_0_0_217d9dc1e5db45c91b13374e527edb15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783283748_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_dc595a1f2b6f2200b2c0ed3e0def5441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Баканов: россияне от 16 до 35 лет получили рассылку о наборе в отряд космонавтов
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Рассылку о новом наборе в отряд космонавтов получили на "Госуслугах" россияне старше 16 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Стартовал новый отбор космонавтов, в этом году мы придали ему более широкий охват. Для этого мы разместили соответствующую информацию на едином портале госуслуг, и все, кто попадают в категорию возраста от 16 до 35, получали эту рассылку", - сказал Баканов в эфире Первого канала
Он подчеркнул, что от будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно познавать что-то новое. Кроме того, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием.
Баканов в понедельник в рамках первого дня первой в России Недели космоса проводит "Разговоры о важном".
Новый, уже пятый открытый (заявки принимаются от всех желающих) набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале 2026 года.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.