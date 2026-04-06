Россиян через Госуслуги пригласили стать космонавтами

Тренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке . Архивное фото

Тренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Рассылку о новом наборе в отряд космонавтов получили на "Госуслугах" россияне старше 16 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Стартовал новый отбор космонавтов, в этом году мы придали ему более широкий охват. Для этого мы разместили соответствующую информацию на едином портале госуслуг, и все, кто попадают в категорию возраста от 16 до 35, получали эту рассылку", - сказал Баканов в эфире Первого канала

Он подчеркнул, что от будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно познавать что-то новое. Кроме того, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием.

Баканов в понедельник в рамках первого дня первой в России Недели космоса проводит "Разговоры о важном".

Новый, уже пятый открытый (заявки принимаются от всех желающих) набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале 2026 года.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.