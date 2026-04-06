09:46 06.04.2026
Россиян через Госуслуги пригласили стать космонавтами
Россиян через Госуслуги пригласили стать космонавтами
Рассылку о новом наборе в отряд космонавтов получили на "Госуслугах" россияне старше 16 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 06.04.2026
Баканов: россияне от 16 до 35 лет получили рассылку о наборе в отряд космонавтов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
Тренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке . Архивное фото
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Рассылку о новом наборе в отряд космонавтов получили на "Госуслугах" россияне старше 16 лет, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Стартовал новый отбор космонавтов, в этом году мы придали ему более широкий охват. Для этого мы разместили соответствующую информацию на едином портале госуслуг, и все, кто попадают в категорию возраста от 16 до 35, получали эту рассылку", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ
4 февраля, 12:05
Он подчеркнул, что от будущих космонавтов в первую очередь требуется любознательность и стремление постоянно познавать что-то новое. Кроме того, кандидатам необходимо соответствовать критериям, связанным со здоровьем и образованием.
Баканов в понедельник в рамках первого дня первой в России Недели космоса проводит "Разговоры о важном".
Новый, уже пятый открытый (заявки принимаются от всех желающих) набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале 2026 года.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Глава ЦПК впервые в истории России полетит в космос
26 марта, 04:27
 
