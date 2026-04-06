Российские космонавты оценили внимание властей к отрасли

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с началом первой Недели космоса и обратили внимание на то, какое значение придаёт отрасли руководство страны.

Видеоролик с поздравлением опубликовала пресс-служба "Роскосмоса"

« "Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении Недели космоса на ежегодной основе, начиная с этого года, подтверждает большое внимание, которое удаляет государство развитию космонавтики", - сказал Кудь-Сверчков.

Он назвал Неделю космоса огромным событием не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей страны, и поздравил соотечественников с её началом.

Микаев , в свою очередь, назвал символичным проведение первой Недели космоса во время 65-летия первого полёта человека за пределы Земли . Совершивший его Юрий Гагарин , по словам Микаева, навсегда вписал свое имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звёздам.

Космонавт на МКС обратил внимание на слоган Недели космоса, он звучит как "Будущее за теми, кто смотрит вверх". Именно из бескрайних просторов вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений, подчеркнул Микаев.

Федяев анонсировал проведение 6-12 апреля большого количества образовательных, культурных и памятных событий "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов".

« "Роскосмос" вместе с рядом министерств и партнёров впервые проведёт Российский космический форум, просветительский марафон и массу других мероприятий для молодёжи. В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе", - сказал он.

Также по его словам, в течение недели пройдёт урок из цикла "Разговоры о важном", посвященный космонавтике и роли России в освоении внеземного пространства.

