00:08 06.04.2026 (обновлено: 00:29 06.04.2026)
Российские космонавты оценили внимание властей к отрасли
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс
Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с началом первой Недели космоса и обратили внимание на то, какое значение придаёт отрасли руководство страны.
Видеоролик с поздравлением опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".

"Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении Недели космоса на ежегодной основе, начиная с этого года, подтверждает большое внимание, которое удаляет государство развитию космонавтики", - сказал Кудь-Сверчков.
Он назвал Неделю космоса огромным событием не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей страны, и поздравил соотечественников с её началом.
Микаев, в свою очередь, назвал символичным проведение первой Недели космоса во время 65-летия первого полёта человека за пределы Земли. Совершивший его Юрий Гагарин, по словам Микаева, навсегда вписал свое имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звёздам.
Космонавт на МКС обратил внимание на слоган Недели космоса, он звучит как "Будущее за теми, кто смотрит вверх". Именно из бескрайних просторов вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений, подчеркнул Микаев.
Федяев анонсировал проведение 6-12 апреля большого количества образовательных, культурных и памятных событий "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов".
"Роскосмос" вместе с рядом министерств и партнёров впервые проведёт Российский космический форум, просветительский марафон и массу других мероприятий для молодёжи. В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе", - сказал он.
Также по его словам, в течение недели пройдёт урок из цикла "Разговоры о важном", посвященный космонавтике и роли России в освоении внеземного пространства.
В 2026 году в России впервые пройдёт Неделя космоса. Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении в период 6-12 апреля. В 2026 году её проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Она объединяет сотни образовательных, научных и спортивных мероприятий по всей стране. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
НаукаРоссияЗемляКалининградСергей МикаевСергей Кудь-СверчковВладимир ПутинРоскосмос
 
 
