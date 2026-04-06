В Саратове стартовал перелет до Байконура в рамках Недели космоса

САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Перелет до Байконура в честь 65-летия полета Юрия Гагарина стартовал из аэроклуба имени Гагарина в Саратове в рамках Недели космоса, передает корреспондент РИА Новости.
В перелете участвуют 14 легкомоторных самолетов из разных регионов. Они проследуют по маршруту Саратов – Самара – Оренбург – Байконур – Саратов, чтобы посетить знаковые места, связанные с судьбой первого космонавта. Перелет проходит в рамках объявленной указом президента РФ Владимира Путина Недели космоса.
«
"Задача стоит показать, что мы помним подвиг человека, что именно Юрий Алексеевич Гагарин был первым человеком в космосе. Президент объявил Неделю космоса, и федерация любителей авиации, ДОСААФ, Росавиация, Роскосмос все поддержали эту идею, и родился вот этот перелет… Мы летим по всем тем местам, которые связаны с Юрием Алексеевичем Гагариным, с его становлением, с его подвигом", - рассказал журналистам начальник саратовского аэроклуба имени Ю.А. Гагарина Евгений Алексеев.
Всего, по его словам, авиаторы преодолеют маршрут порядка 3 тысяч километров и к Дню космонавтики вернутся в Саратовскую область и пролетят над местом приземления первого космонавта планеты в Энгельсском районе.
Указ о ежегодном проведении в России Недели космоса с 6 по 12 апреля в декабре 2025 года подписал президент Владимир Путин. Её решено проводить в целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью. В этом году Неделя космоса проводится впервые.
