Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии
13:59 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/koloniya-2085442568.html
Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии
Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии - РИА Новости, 06.04.2026
Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии
Житель Енисейска Красноярского края, напавший на главу города Валерия Никольского во время личного приема, получил 2,5 года колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:59:00+03:00
2026-04-06T13:59:00+03:00
происшествия
енисейск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
енисейск
красноярский край
россия
происшествия, енисейск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Енисейск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии

Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 г колонии общего режима

Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края, напавший на главу города Валерия Никольского во время личного приема, получил 2,5 года колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов.
"Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор в отношении Михаила Колыванова, напавшего с кулаками на мэра Енисейска и обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ. Суд признал Колыванова виновным в совершенном деянии и назначил ему наказание 2 года 6 месяцев с содержанием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
В ноябре 2025 года региональный СК РФ сообщал, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, где выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на мэра. Фигурант ударил Никольского по лицу минимум десять раз. Его арестовали.
ПроисшествияЕнисейскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
