https://ria.ru/20260406/khimki-2085488672.html
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках
Глава городского округа Химки Инна Федотова провела тематический "Час здравоохранения", сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T16:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085487888_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1ddf866ad9ae4f6d629d3fd4ba8a1949.jpg
https://ria.ru/20260402/khimki-2084837902.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085487888_228:32:2917:2048_1920x0_80_0_0_11012ad6ed059fea5c3524d3a16e705f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава городского округа Химки Инна Федотова провела тематический "Час здравоохранения", сообщает пресс-служба администрации округа.
В рабочем совещании также принял участие главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Совместно с заместителями главного врача, главным врачом Химкинской стоматологической поликлиники и заведующим Химкинской подстанцией скорой помощи, а также представителями профильных управлений администрации участники совещания обсудили направления развития здравоохранения в округе. Среди них – привлечение и закрепление медицинских кадров в амбулаторно-поликлиническом звене; работа с обращениями граждан; диспансеризация и профилактические осмотры населения.
"Мы продолжаем системную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Химок. Особое внимание уделяем поддержке медицинских работников и созданию комфортных условий для оказания услуг. Только совместными усилиями мы сможем выстроить устойчивую и эффективную систему здравоохранения", — сказала Федотова, ее слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, Мирзонов заявил, что в Химкинской клинической больнице работает около 2,5 тысячи медицинских сотрудников. А всего в округе функционирует 39 структурных подразделений.
По данным пресс-службы, важным проектом этого года является капитальный ремонт хирургического корпуса. Площадь объекта составляет 3 тысячи квадратных метров. Открытие обновленного здания запланировано на 2028 год. На период ремонта пациенты перераспределены в педиатрический корпус.