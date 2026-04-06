Рейтинг@Mail.ru
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/khimki-2085488672.html
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках - РИА Новости, 06.04.2026
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках
Глава городского округа Химки Инна Федотова провела тематический "Час здравоохранения", сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T16:55:00+03:00
2026-04-06T16:55:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская областная дума
инна федотова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085487888_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1ddf866ad9ae4f6d629d3fd4ba8a1949.jpg
https://ria.ru/20260402/khimki-2084837902.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085487888_228:32:2917:2048_1920x0_80_0_0_11012ad6ed059fea5c3524d3a16e705f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), московская областная дума, инна федотова
Химки (городской округ в Московской области), Московская областная дума, Инна Федотова
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках

Глава подмосковных Химок Инна Федотова провела "Час здравоохранения"

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Тематический Час здравоохранения состоялся в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава городского округа Химки Инна Федотова провела тематический "Час здравоохранения", сообщает пресс-служба администрации округа.
В рабочем совещании также принял участие главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Совместно с заместителями главного врача, главным врачом Химкинской стоматологической поликлиники и заведующим Химкинской подстанцией скорой помощи, а также представителями профильных управлений администрации участники совещания обсудили направления развития здравоохранения в округе. Среди них – привлечение и закрепление медицинских кадров в амбулаторно-поликлиническом звене; работа с обращениями граждан; диспансеризация и профилактические осмотры населения.
"Мы продолжаем системную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Химок. Особое внимание уделяем поддержке медицинских работников и созданию комфортных условий для оказания услуг. Только совместными усилиями мы сможем выстроить устойчивую и эффективную систему здравоохранения", — сказала Федотова, ее слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, Мирзонов заявил, что в Химкинской клинической больнице работает около 2,5 тысячи медицинских сотрудников. А всего в округе функционирует 39 структурных подразделений.
По данным пресс-службы, важным проектом этого года является капитальный ремонт хирургического корпуса. Площадь объекта составляет 3 тысячи квадратных метров. Открытие обновленного здания запланировано на 2028 год. На период ремонта пациенты перераспределены в педиатрический корпус.
Химки (городской округ в Московской области)Московская областная думаИнна Федотова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала