Тематический "Час здравоохранения" состоялся в подмосковных Химках

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава городского округа Химки Инна Федотова провела тематический "Час здравоохранения", сообщает пресс-служба администрации округа.

В рабочем совещании также принял участие главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Совместно с заместителями главного врача, главным врачом Химкинской стоматологической поликлиники и заведующим Химкинской подстанцией скорой помощи, а также представителями профильных управлений администрации участники совещания обсудили направления развития здравоохранения в округе. Среди них – привлечение и закрепление медицинских кадров в амбулаторно-поликлиническом звене; работа с обращениями граждан; диспансеризация и профилактические осмотры населения.

"Мы продолжаем системную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Химок. Особое внимание уделяем поддержке медицинских работников и созданию комфортных условий для оказания услуг. Только совместными усилиями мы сможем выстроить устойчивую и эффективную систему здравоохранения", — сказала Федотова, ее слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, Мирзонов заявил, что в Химкинской клинической больнице работает около 2,5 тысячи медицинских сотрудников. А всего в округе функционирует 39 структурных подразделений.