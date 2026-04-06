Сестра экс-судьи Хахалевой защищала ее от претензий надзорных органов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева защищала свою сестру Елену Хахалеву, которая была зампредом Краснодарского краевого суда, от претензий надзорных органов, бюджет недополучил налогов на сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Сестра Хахалевой Е.В. Хахалева Н.В. оказывала покровительство семейному холдингу, защищая его от претензий контрольно-надзорных органов. Наряду с этим она на регулярной основе принимала решения в пользу коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов. За это получала незаконное вознаграждение. В результатах ее неправомерных действий бюджетом недополучено свыше 1 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.