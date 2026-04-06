Первые ракеты появились на Руси еще до Петра I, рассказал историк

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Первые изделия, которые можно назвать ракетами в современном понимании, появились на Руси задолго до начала космической эры человечества и эпохи пилотируемой космонавтики, их производство началось ещё в XVII веке, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.

На этой неделе будет отмечаться 65-летие со дня первого полёта человека в космос. Его совершил 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин

« "Первая фабрика по производству армейских осветительных ракет открылась в Москве в 1680 году. Чуть позднее, при Петре I, большое значение придавалось производству фейерверочных и боевых ракет, порохов высокого качества. Тогда же была разработана сигнальная ракета, которая простояла на вооружении русской армии более полутора веков", - сказал Железняков.

Он уточнил, что первые упоминания "огненных стрел" встречаются ещё в древнерусских летописях, но такие устройства можно назвать ракетами лишь с большой натяжкой.

Историк космонавтики добавил, что в XIX веке благодаря работам офицера Александра Засядко в Российской Империи было налажено производство боевых ракет конструкции британского инженера Уильяма Конгрива, который, в свою очередь, подглядел их в Индии и усовершенствовал. Ракеты применялись в ходе Руссо-турецкой войны 1828-1829 годов, причём их изготовление было организовано в непосредственной близости к фронту, а также в боевых действиях на Кавказе

Другой российский инженер Константин Константинов смог впервые наладить массовое производство ракет, причем все изделия, как и сейчас при серийном производстве, ничем не отличались друг от друга.

По словам Железнякова, в 60-е годы XIX века военное применение ракет начало сокращаться. На тот момент нарезная артиллерия уже обладала большей разрушительной силой, а стрелять из пушек можно было точнее.

В то же время, в конце XIX века человечество по-новому взглянуло на потенциальное применение ракет. Историк космонавтики особо выделил работы основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского , который разработал множество новых конструкций для ракет и предложил использовать жидкое топливо, а сами ракеты делать многоступенчатыми.

В первой половине XX века развитие ракетной техники носило в основном теоретический характер. Бурный рост исследований в этой области начался после Второй Мировой войны. В конечном счёте его развитие и конкуренция между СССР США и привели к началу освоения человеком космоса, заключил Железняков

