05:35 06.04.2026
Первые ракеты появились на Руси еще до Петра I, рассказал историк
Первые изделия, которые можно назвать ракетами в современном понимании, появились на Руси задолго до начала космической эры человечества и эпохи пилотируемой... РИА Новости, 06.04.2026
© РИА Новости | Космический корабль "Восток-1", пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным
Космический корабль "Восток-1", пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным . Архивное фото
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Первые изделия, которые можно назвать ракетами в современном понимании, появились на Руси задолго до начала космической эры человечества и эпохи пилотируемой космонавтики, их производство началось ещё в XVII веке, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
На этой неделе будет отмечаться 65-летие со дня первого полёта человека в космос. Его совершил 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин.
Восход Солнца из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
5 марта, 14:09
«
"Первая фабрика по производству армейских осветительных ракет открылась в Москве в 1680 году. Чуть позднее, при Петре I, большое значение придавалось производству фейерверочных и боевых ракет, порохов высокого качества. Тогда же была разработана сигнальная ракета, которая простояла на вооружении русской армии более полутора веков", - сказал Железняков.
Он уточнил, что первые упоминания "огненных стрел" встречаются ещё в древнерусских летописях, но такие устройства можно назвать ракетами лишь с большой натяжкой.
Историк космонавтики добавил, что в XIX веке благодаря работам офицера Александра Засядко в Российской Империи было налажено производство боевых ракет конструкции британского инженера Уильяма Конгрива, который, в свою очередь, подглядел их в Индии и усовершенствовал. Ракеты применялись в ходе Руссо-турецкой войны 1828-1829 годов, причём их изготовление было организовано в непосредственной близости к фронту, а также в боевых действиях на Кавказе.
Другой российский инженер Константин Константинов смог впервые наладить массовое производство ракет, причем все изделия, как и сейчас при серийном производстве, ничем не отличались друг от друга.
Первый советский искусственный спутник Луны - Луна-10 - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Росархиве рассказали о рассекреченных документах по лунной программе СССР
28 марта, 07:29
По словам Железнякова, в 60-е годы XIX века военное применение ракет начало сокращаться. На тот момент нарезная артиллерия уже обладала большей разрушительной силой, а стрелять из пушек можно было точнее.
В то же время, в конце XIX века человечество по-новому взглянуло на потенциальное применение ракет. Историк космонавтики особо выделил работы основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который разработал множество новых конструкций для ракет и предложил использовать жидкое топливо, а сами ракеты делать многоступенчатыми.
В первой половине XX века развитие ракетной техники носило в основном теоретический характер. Бурный рост исследований в этой области начался после Второй Мировой войны. В конечном счёте его развитие и конкуренция между СССР И США и привели к началу освоения человеком космоса, заключил Железняков.
В 2026 году в России впервые пройдёт Неделя космоса. Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении в период 6-12 апреля. В 2026 году её проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Она объединяет сотни образовательных, научных и спортивных мероприятий по всей стране. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
Притягивающий луч - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кто "квакал" в океане? Неожиданная "встреча НЛО" с ВМФ Советского Союза
24 ноября 2025, 18:17
 
