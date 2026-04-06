"А можно перенести?" Иран с иронией ответил на угрозу Трампа "обрушить ад"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство Ирана в Зимбабве иронично ответило на угрозу президента США Дональда Трампа "обрушить ад" на исламскую республику.
"20:00 — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 13:00 и 14:00, или, если возможно, 01:00 и 02:00 Благодарим за внимание к этому важному вопросу", — говорится в публикации в соцсети Х.
Трамп ранее сегодня подтвердил, что Ирану отведено время до 20:00 по вашингтонскому времени (03:00 вторника по московскому времени). В субботу президент предупреждал, что на страну будет "обрушен ад" при отсутствии сделки.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".