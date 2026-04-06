Посольство Ирана в Лондоне назвало позицию ЕС моральным банкротством

ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Посольство Ирана в Лондоне в понедельник назвало "лицемерием и моральным банкротством" позицию ЕС по Ирану.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил против ударов по гражданским объектам в Иране, при этом призвав Иран "прекратить удары по странам в регионе".
"Позор. Миллионы сознательных европейцев осуждают военные преступления США и Израиля против Ирана, но высшее должностное лицо ЕС не может даже произнести слово "Израиль" и вместо этого обвиняет Иран. Это не дипломатия, это моральное банкротство и лицемерие. Забудьте о международном праве, справедливости и этике, это полнейший абсурд. Европейское лидерство достигло дна", - говорится в комментарии иранского посольства в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.