У Ирана должно быть право на экспорт нефти через Ормуз, заявил посол

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Иран, как другие прибрежные страны, должен иметь право на свободный экспорт нефти через Ормузский пролив, в противном случае через пролив ее никто экспортировать не будет, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.