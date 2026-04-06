Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению войны

ТЕГЕРАН, 6 апр — РИА Новости. Тегеран передал Исламабаду ответ на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, сообщило агентство IRNA.
"После двух недель всестороннего рассмотрения на высшем уровне Иран представил Пакистану свой ответ на предложение США по поводу окончания войны", — говорится в публикации.
Отмечает, что Тегеран отверг возможность перемирия, заявив о необходимости окончательного прекращения конфликта и снятия санкций.
Президент Дональд Трамп назвал ответ существенным, но недостаточно хорошим.
Накануне глава Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с Исламской Республикой Иран. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик в нецензурной форме призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.
По данным Reuters, сделка будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. Как писало агентство, начальник штаба Сухопутных войск Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.