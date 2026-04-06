"Убить лидера". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США и Израиль не смогли достигнуть в Иране поставленных целей, пишет американское издание Responsible Statecraft.
«
"США и Израиль вступили в войну против Ирана с большими надеждами. Но их кампания по обезглавливанию привела к появлению более жесткого преемника, региональному взрыву, нефтяному кризису, затронувшему все экономики мира, и ответным ударам по базам союзников", — говорится в публикации.
Как отмечается, стратегия — убить лидера и разрушить режим — не отличилась успехом. Она лишь подтвердила населению все, что им говорили о намерениях врага.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".