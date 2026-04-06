"Война только началась". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке только начался, ведь большая часть возможностей Ирана до сих пор остается нетронутой, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Истощающая война, для которой и была создана военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой. Я все больше восхищаюсь Ираном и его военной стратегией с каждым днем", — написал он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива, а также ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".