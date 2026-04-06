CМИ: операция в Иране заставила страны залива пересмотреть отношения с США - РИА Новости, 06.04.2026
14:57 06.04.2026 (обновлено: 14:59 06.04.2026)
CМИ: операция в Иране заставила страны залива пересмотреть отношения с США
FP: Операция в Иране заставила страны региона пересмотреть свои отношения с США

Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Начатый США и Израилем конфликт с Ираном заставил страны Персидского залива пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и американским руководством, хотя публично в регионе об этом предпочитают не говорить, пишет журнал Foreign Policy.
"Они (страны Персидского залива - ред.) не говорят об этом публично, однако этот (конфликт - ред.) заставил лидеров стран региона пересмотреть свои отношения с США и их президентом Дональдом Трампом", - говорится в статье издания.
"Беспрецедентные потери". Ход Ирана вызвал панику в США
Как пишет журнал, многие лидеры стран Персидского залива приветствовали переизбрание Трампа на второй срок, поскольку им нравился деловой стиль его внешней политики. Ряд стран даже полагали, что обладают некоторым влиянием на него, однако впоследствии тот не внял их советам и решил начать военную операцию против Ирана, отмечает издание.
Как сообщает журнал, после израильского удара по переговорщикам от палестинского движения ХАМАС в Дохе в сентябре 2025 года США приняли обязательства по защите Катара, которые, тем не менее, мало чем помогли после начала иранской кампании.
"Вашингтон помог перехватить некоторые иранские удары по арабским странам, однако в основном первостепенное внимание уделил обороне Израиля. Страны Персидского залива страдают от шквала иранских дронов и ракет. Они не могут перевозить свои товары через Ормузский пролив, и они потеряли репутацию тихих гаваней торговли", - отмечает Foreign Policy.
Как пишет журнал, страны Персидского залива так сильно зависят от защиты США, что Вашингтон может фактически делать с ними что угодно. Издание отмечает, что, чем бы нынешний конфликт ни закончился, страны залива окажутся в самом уязвимом положении за всю свою историю, и им потребуется помощь США.
"Лидеры стран Персидского залива все лучше осознают, что... желания США часто не совпадают с их собственными. Однако отвернуться от США будет непросто", - подчеркивает издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
СМИ: в Саудовской Аравии переоценивают обещанные США инвестиции
