"Беспрецедентные потери". Ход Ирана вызвал панику в США

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ответ Ирана на операцию США по спасению летчика привел к беспрецедентным последствиям, пишет Military Watch Magazine.
"Поисково-спасательная миссия, организованная Вооруженными силами США ради двух летчиков, катапультировавшихся со сбитого над Ираном истребителя ВВС США F-15E Strike Eagle, привела к потерям воздушных судов, беспрецедентным в эпоху после окончания холодной войны", — утверждается в публикации.
В статье отмечается, что число сбитых американских самолетов за время войны на Ближнем Востоке показывает значительные риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов над территорией Ирана. Вместе с тем из-за истощения дальнобойного оружия, контингенты войск США и Израиля вынуждены действовать все ближе к воздушному пространству Ирана или даже в его пределах, используя более дешевые и мощные бомбы, что сопряжено со значительно большими угрозами.
КСИР сбил американский F-15E с двумя летчиками на борту на прошлой неделе. Они катапультировались. Одного из них удалось вскоре эвакуировать, а для спасения второго США развернули масштабную операцию с использованием морпехов, самолетов и вертолетов. Пятого апреля глава Белого Дома Трамп заявил, что пилота удалось вернуть, однако иранская сторона сообщила, что эта операция провалилась, а Соединенные Штаты потеряли два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.
В США узнали, чего на самом деле добился Иран
