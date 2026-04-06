"Беспрецедентные потери". Ход Ирана вызвал панику в США

В статье отмечается, что число сбитых американских самолетов за время войны на Ближнем Востоке показывает значительные риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов над территорией Ирана. Вместе с тем из-за истощения дальнобойного оружия, контингенты войск США и Израиля вынуждены действовать все ближе к воздушному пространству Ирана или даже в его пределах, используя более дешевые и мощные бомбы, что сопряжено со значительно большими угрозами.



КСИР сбил американский F-15E с двумя летчиками на борту на прошлой неделе. Они катапультировались. Одного из них удалось вскоре эвакуировать, а для спасения второго США развернули масштабную операцию с использованием морпехов, самолетов и вертолетов. Пятого апреля глава Белого Дома Трамп заявил, что пилота удалось вернуть, однако иранская сторона сообщила, что эта операция провалилась, а Соединенные Штаты потеряли два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.