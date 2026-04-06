В Кремле заявили о расширении географии конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. География конфликта вокруг Ирана расширилась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
