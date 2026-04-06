МИД Ирана подготовил ответ на предложения по прекращению огня

ТЕГЕРАН, 6 апр — РИА Новости. Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

Агентство Reuters в понедельник сообщило, что Пакистан передал США и ИРИ двухэтапный план перемирия, который может вступить в силу в ближайшее время.

"Мы подготовили наш ответ. <...> Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления", — отметил Багаи, чьи слова привело IRNA

Дипломат подчеркнул, что Тегеран расскажет подробности в подходящее время.

В то же время представитель МИД добавил, что Иран не стесняется заявлять о своих законных требованиях. По его словам, готовность страны быстро ответить на предложения о перемирии не означает, что она "стушевалась".

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с исламской республикой. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

По данным Reuters, сделка будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. Как писало агентство, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи