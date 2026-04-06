Иран не откроет Ормуз в обмен на временное прекращение огня, пишут СМИ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Рейтер, что Тегеран не станет открывать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.
"Тегеран не откроет Ормузский пролив в обмен на "временное прекращение огня", - приводит агентство слова чиновника.
Он также подтвердил получение предложения предложение Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается.
Ранее Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с предложениями, сообщало, что Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу уже в понедельник. По данным агентства, подготовленная пакистанской стороной схема предусматривает немедленное прекращение огня с последующим всеобъемлющим соглашением в течение 15-20 дней. Как утверждает источник, прекращение боевых действий позволило бы сразу открыть Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.