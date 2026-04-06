Рейтинг@Mail.ru
"Кошмар во всей красе". В США пришли в ярость из-за потерь в Иране - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 06.04.2026 (обновлено: 07:49 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/iran-2085368028.html
"Кошмар во всей красе". В США пришли в ярость из-за потерь в Иране
"Кошмар во всей красе". В США пришли в ярость из-за потерь в Иране - РИА Новости, 06.04.2026
"Кошмар во всей красе". В США пришли в ярость из-за потерь в Иране
В США происходит политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а конкретного политика, что видно на примере конфликта в Иране, заявил бывший... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T07:46:00+03:00
2026-04-06T07:49:00+03:00
иран
в мире
сша
рим
дональд трамп
ларри джонсон
барак обама
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083338712_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b9cd6795e0abbb9bc98b38821582b262.jpg
https://ria.ru/20260405/tramp-2085217912.html
https://ria.ru/20260405/iran-2085234219.html
иран
сша
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083338712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75cb08f348923d0ab9b4914664e2f684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, сша, рим, дональд трамп, ларри джонсон, барак обама, центральное разведывательное управление (цру), f-15se
Иран, В мире, США, Рим, Дональд Трамп, Ларри Джонсон, Барак Обама, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-15SE
"Кошмар во всей красе". В США пришли в ярость из-за потерь в Иране

Аналитик Джонсон: конфликт в Иране показал, что армия США политизируется

© REUTERS / Jonathan DrakeАмериканские военные перед вылетом из Форт-Брэгг
Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© REUTERS / Jonathan Drake
Американские военные перед вылетом из Форт-Брэгг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В США происходит политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а конкретного политика, что видно на примере конфликта в Иране, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Позвольте мне указать на то, что мы здесь наблюдаем. Я бы назвал это политизацией армии — превращением Вооруженных сил в преторианскую гвардию вместо легионеров. В римской системе легионеры сражались за Рим, за нацию. Преторианская гвардия же существовала для защиты конкретного политика. И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии", — пояснил он.
При этом, по мнению Джонсона, для самого главы государства ситуация складывается по негативному сценарию.
"Теперь кошмар для Дональда Трампа начинает разворачиваться во всей красе. Ведь мы помним, что США уже "победили" Иран — у Ирана нет ПВО, их ВВС уничтожены, флот уничтожен, у Ирана ничего не осталось. А теперь иранцы сбили F-15 и вертолет Black Hawk. <…> Это просто напоминание о том, что рассказ Трампа о полном поражении Ирана не совсем оправдывается", — добавил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
ИранВ миреСШАРимДональд ТрампЛарри ДжонсонБарак ОбамаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала