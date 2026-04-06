"Кошмар во всей красе". В США пришли в ярость из-за потерь в Иране

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В США происходит политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а конкретного политика, что видно на примере конфликта в Иране, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Позвольте мне указать на то, что мы здесь наблюдаем. Я бы назвал это политизацией армии — превращением Вооруженных сил в преторианскую гвардию вместо легионеров. В римской системе легионеры сражались за Рим, за нацию. Преторианская гвардия же существовала для защиты конкретного политика. И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии", — пояснил он.
При этом, по мнению Джонсона, для самого главы государства ситуация складывается по негативному сценарию.
"Теперь кошмар для Дональда Трампа начинает разворачиваться во всей красе. Ведь мы помним, что США уже "победили" Иран — у Ирана нет ПВО, их ВВС уничтожены, флот уничтожен, у Ирана ничего не осталось. А теперь иранцы сбили F-15 и вертолет Black Hawk. <…> Это просто напоминание о том, что рассказ Трампа о полном поражении Ирана не совсем оправдывается", — добавил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.