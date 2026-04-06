В США узнали, чего на самом деле добился Иран

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Иранцы поняли, как можно победить в конфликте с США, заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент в эфире YouTube-канала.
"Иранцы изучили войны последних двух десятилетий — на востоке и на западе — и поняли, что можно фактически победить, просто не проиграв. Поэтому для них главное — сохранить в живых достаточное количество руководителей, а у Ирана, очевидно, существует значительный кадровый резерв", — отметил он.
Вместе с тем Кент подчеркнул, что Соединенные Штаты своими действиями во многом лишь укрепили способность Ирана к обороне.
"Я считаю, что их позиции даже укрепились из-за ударов, которые нанесли США. Сейчас режим пользуется большой поддержкой, тогда как всего пару месяцев назад он, вероятно, был менее популярен. Кроме того, они проделали эффективную работу по производству и рассредоточению своих баллистических ракет и дронов", — добавил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
