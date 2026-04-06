США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней, пишут СМИ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы урегулирования конфликта, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
"США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое могло бы привести к окончательному завершению войны", — говорится в публикации.
По данным портала, стороны рассматривают этот шаг как первую из двух ступеней сделки по окончанию конфликта. В статье поясняется, что во время этого периода ожидаются обсуждения условий окончательного мира. При этом перемирие могут и продлить, если сторонам потребуется больше времени для переговоров.
Вторая фаза подразумевает заключение соглашения по окончанию войны.
Как утверждают источники издания, вопросы о полном открытии Ормузского пролива и обладании Ираном высокообогащенного урана решат лишь в рамках окончательной сделки.
Всего, по данным портала, за последние несколько дней администрация президента Дональда Трампа сделала несколько предложений Ирану, но тот пока не принял ни одно из них. Источники издания сомневаются, что сделку удастся заключить в ближайшие 48 часов.
Накануне глава Белого дома сообщил изданию о глубоких переговорах с исламской республикой. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.