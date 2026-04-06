05:50 06.04.2026 (обновлено: 05:52 06.04.2026)
"Все погибнут". На Западе резко отреагировали на ошибку США в Иране
"Все погибнут". На Западе резко отреагировали на ошибку США в Иране
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Аналитик Риттер: положение США на Ближнем Востоке будет только ухудшаться

© REUTERS / Social MediaДым и огонь на газовом месторождении Южный Парс в Иране
Дым и огонь на газовом месторождении Южный Парс в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поскольку президент Дональд Трамп никогда не признает, что совершил ошибку, начав операцию на Ближнем Востоке, ситуация для Соединенных Штатов будет только ухудшаться, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Ни Израиль, ни США не смогут продолжать делать то, что они делали раньше. <…> США уже сломлены. У них нет решения. Нет решения по Ормузскому проливу, и ситуация будет только ухудшаться. Все козыри у иранцев", — отметил он.
Трамп сделал в Иране последнюю ошибку — и это очень опасно для России
По оценке Риттера, Соединенные Штаты действуют на Ближнем Востоке, не учитывая должным образом военные реалии.
"Дональд Трамп живет в мире фантазий, потому что не может признать, что совершил ошибку. <…> Если мы проведем рейд в Иране, я предсказываю, что все его участники погибнут, потому что мы пойдем туда без тщательного планирования. Все, что сейчас делается, продиктовано политическими мотивами, а не реальными военными соображениями", — пояснил аналитик.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Будущее наступило: Иран из каменного века сбивает американские самолеты
