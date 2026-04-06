"Это победа". На Западе поразились внезапному ходу США в Иране

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Публично отказавшись от деблокирования Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп, по сути, призвал весь мир к заключению сделки с Ираном, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Трамп заявил, что США <…> не могут использовать военные средства для открытия Ормузского пролива и не будут этого делать. Следовательно, те, кто напрямую зависит от Ормузского пролива в части поставок нефти, газа, удобрений, алюминия, серы и так далее, должны сами найти способ открыть пролив. В сущности, здесь простая логика: пролив нельзя открыть военными средствами. <…> Единственный способ открыть пролив для судоходства — это договоренность с Ираном", — отметил он.
По мнению Фримана, заявленная позиция президента США ознаменовала собой победу Ирана.
"Вы должны заключить соглашение с Ираном, и вы должны заплатить пошлину — сбор. И этот сбор, по-видимому, нужно уплатить либо в иранских риалах, либо в китайских юанях. По сути, Дональд Трамп <…> заявил всему миру: вы должны вести переговоры с Ираном, вы должны заключить сделку с Ираном. <…> На самом деле, с точки зрения Тегерана, это победа. Победа в том смысле, что мир фактически признает де-факто, хотя и не де-юре, что Иран контролирует Ормузский пролив", — пояснил эксперт.
Из-за американо-израильской операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, сжиженного природного газа и других товаров из стран Персидского залива.
В четверг Трамп заявил, что США не нужна нефть с Ближнего Востока, а американские войска находятся в регионе лишь для помощи союзникам.
