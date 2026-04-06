В Турции признали, что действия Ирана расшатывают позиции доллара - РИА Новости, 06.04.2026
01:17 06.04.2026
В Турции признали, что действия Ирана расшатывают позиции доллара
Усиление контроля Ирана над Ормузским проливом способно нанести удар по системе использования нефтедолларов и изменить баланс сил на общемировом энергетическом... РИА Новости, 06.04.2026
Anadolu: контроль Ирана над Ормузским проливом угрожает доминированию доллара

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 6 апр - РИА Новости. Усиление контроля Ирана над Ормузским проливом способно нанести удар по системе использования нефтедолларов и изменить баланс сил на общемировом энергетическом рынке, пишет турецкая газета Aydınlık.
"Контроль над Ормузским проливом дает Ирану возможность влиять на мировую торговлю нефтью и подрывать доминирование доллара", - отмечается в публикации издания.
Аналитик Серхат Латифоглу обращает внимание, что через Ормузский пролив проходят около 20% мировых поставок нефти, что делает его ключевой точкой глобальной энергетической системы.
"На фоне конфликта вокруг Ирана Тегеран уже усилил контроль над судоходством, фактически регулируя проход танкеров и получая дополнительные доходы от транзита", - приводит газета мнение эксперта.
Латифоглу считает, что в случае дальнейшего усиления влияния Ирана на пролив страна может получить не только экономические дивиденды, но и мощный геополитический инструмент давления, включая возможность воздействия на цены на нефть и мировые финансовые потоки.
Аналитик также не исключает, что подобный сценарий способен ускорить переход части государств на альтернативные валюты в расчетах за энергоресурсы, что потенциально ослабит позиции доллара в мировой экономике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве стран мира.
