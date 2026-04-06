"Очень быстро уничтожат". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Иране

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ни захват островов Ирана, ни оккупация его территории не имеют для Соединенных Штатов никакого практического смысла, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Если цель захвата иранских островов — обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив <…>, то, вероятно, США могут удерживать их какое-то время. <…> Но из-за превосходства Ирана в ракетных силах и прочем остается неясным, сможет ли американский контингент удерживать их долго. Американцев, вероятно, очень быстро уничтожат ракетами. <…> Иран не намерен позволять такому контингенту долго оставаться на этих островах", — отметил он.
Вместе с тем Бо поставил под сомнение и целесообразность проведение американцами наземной операции на материковой части Ирана.
"Когда же речь заходит о вторжении в Иран — это совершенно другая история. <…> Оккупация — это не просто вопрос соотношения сил, а вопрос того, как вы сможете удерживать свое присутствие в стране, особенно в Иране, который огромен. Когда у вас есть армия, требующая сложной логистики, как вы можете себе это позволить? Особенно если у иранцев существует превосходство в ракетах, дронах и прочем. Так что я не совсем понимаю, чего именно американцы могли бы добиться", — добавил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.