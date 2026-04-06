В США подсчитали, сколько миллиардов долларов потратили на операцию в Иране - РИА Новости, 06.04.2026
01:02 06.04.2026 (обновлено: 01:36 06.04.2026)
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов потратили на операцию в Иране
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов потратили на операцию в Иране - РИА Новости, 06.04.2026
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов потратили на операцию в Иране
Стоимость операции США против Ирана превысила 42 миллиарда долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. РИА Новости, 06.04.2026
в мире
сша
иран
израиль
каролин левитт
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, каролин левитт, дональд трамп, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США подсчитали, сколько миллиардов долларов потратили на операцию в Иране

Iran War Cost Tracker: операция против Ирана обошлась США в 42 млрд долларов

© AP PhotoЗапуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Стоимость операции США против Ирана превысила 42 миллиарда долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
С момента начала операции прошло уже больше месяца – 36 дней. К этому моменту расходы США превысили 42 миллиарда долларов, следует из неофициальных данных портала.
Сотрудник полиции на улице в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Ничего не выиграете": спикер парламента Ирана резко обратился к США
00:47
Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
В конце марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что президент США Дональд Трамп призовет своих арабских партнеров покрыть расходы на финансирование конфликта с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад
Вчера, 17:48
 
В миреСШАИранИзраильКаролин ЛевиттДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
