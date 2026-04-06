В США подсчитали, сколько миллиардов долларов потратили на операцию в Иране

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Стоимость операции США против Ирана превысила 42 миллиарда долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
С момента начала операции прошло уже больше месяца – 36 дней. К этому моменту расходы США превысили 42 миллиарда долларов, следует из неофициальных данных портала.
Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
В конце марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что президент США Дональд Трамп призовет своих арабских партнеров покрыть расходы на финансирование конфликта с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.