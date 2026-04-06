08:00 06.04.2026 (обновлено: 08:01 06.04.2026)
Люди будут умирать: американцев в Иране ждет ад
Виктория Никифорова
Люди будут умирать: американцев в Иране ждет ад

Виктория Никифорова
Ночью в среду по московскому времени (вечером вторника в Штатах), если верить американскому президенту, в Иране станет очень жарко. Дословно: "Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе будете в аду!" — написал Дональд Трамп. Судя по числу американских военных, скопившихся у границ с Ираном (их уже больше пятидесяти тысяч), бомбежками дело не ограничится. Пентагон планирует наземную операцию.
Однако к этой операции заранее появились вопросы — уж очень бездарно выглядят пока действия американских военных.
Два последних дня американцы пытались найти своего летчика, катапультировавшегося из самолета, подбитого иранцами. В итоге спасли. Но какой ценой? Иранцы сбили самолет-дозаправщик, искавший пилота, а также два американских вертолета. Отступая с пилотом, американцы были вынуждены сжечь два своих самолета, чтобы не достались врагу. А еще два огромных транспортника США "не смогли взлететь" — поди гадай, что скрывается за этой формулировкой.
В итоге весь мир видит, что никакое господство в воздухе американцам получить не удалось. Всего за месяц они потеряли минимум семь самолетов и два вертолета — примерно столько же, сколько теряли за год войны в Афганистане. А еще американцы продемонстрировали свою сверхвысокую чувствительность к человеческим потерям — летчика искали с таким пылом не из гуманистических соображений, а из страха потерять репутацию непобедимых крутых парней.

Однако наземная операция в такой огромной недружественной гористой стране неизбежно будет сопряжена с большими человеческими потерями. Сейчас американские СМИ цитируют свои источники в Пентагоне, которые описывают несколько планов: либо занять острова и прибрежные территории Ормузского пролива, либо оккупировать остров Харк (главный нефтяной хаб Ирана), либо захватить ядерные объекты Ирана и вывезти оттуда обогащенный уран.
В каждом варианте военнослужащие США окажутся практически беззащитны перед многочисленными дронами и ракетами. Высадка, разворачивание логистики, попытка атаки — в любой момент люди будут живыми целями, по которым КСИР не усомнится расстрелять весь боекомплект.
Впервые за много лет Пентагон пытается организовать вторжение в страну, которая не разодрана внутренними конфликтами и не потеряла управление, а полностью мобилизована, организованна и сплочена ненавистью к агрессорам. Поэтому американских десантников ждет натуральная мясорубка.
Никакого энтузиазма эта перспектива у простых американцев не вызывает. Они не привыкли к тому, что "их мальчики" могут не только убивать, но и погибать. Издание Intercept уже выкатило разоблачающий материал, из которого следует, что Центральное командование США регулярно занижает и скрывает цифры реальных потерь среди военных США, а значит, оптимистичным отчетам относительно 13 погибших и сотен раненых в Иране тоже верить невозможно.
Бывший советник Трампа Стив Бэннон мрачно пророчит: "Американскому народу пора осознать суровую реальность: когда вы решили рискнуть всем, ввязавшись в войну, люди будут умирать".
Но ведь это невозможно, так не бывает. После Вьетнама армия США нападала исключительно на страны слабые, зачастую находящиеся в состоянии гражданской войны. Американские военнослужащие могли пытать и массово казнить местное население, не боясь мести. Максимум, что им грозило, — это спиться и покончить с собой на фоне ПТСР, вернувшись домой из очередной командировки.
В Иране ситуация будет иная, и виновным в гибели американцев на самой непопулярной войне за десятилетия будет назначен лично президент США, а также "ястребы" из его окружения.
Столкнувшись с сильным противником, знающим асимметричные стратегии и великолепно осведомленным обо всех трендах современной войны, ВС США обречены на поражение. Американские солдаты стали заложниками ситуации — их генералы умеют воевать только по-старому. Но голливудские сказки не спасают, когда "Черный ястреб" действительно падает на землю.
Тем временем для Ирана даже наземная операция США не станет катастрофой. Уже и западные аналитики вынуждены признать, что военные действия консолидировали народ и укрепили государственность Ирана. Контроль над Ормузским проливом и возросшая продажа подорожавшей нефти приносят стране все новые доходы.
Парадоксальным образом жестокая агрессия США и Израиля переломила негативные тенденции в стране и позволила ей переродиться. Тегеран уже дал понять соседям, что после войны будет главным гарантом безопасности в регионе. Даже Foreign Affairs признает, что Иран "выйдет из кризиса, усилившись и экономически, и политически".
Получается, что, пытаясь уничтожить своих соперников, Вашингтон своими руками создает новые центры силы. "Была ли у нас война, — задается вопросом обозреватель CNN Фарид Закария, — которая принесла бы нам столько потерь при таких незначительных выгодах?"
Действительно, и не припомнишь такого. Но главные потери еще впереди.
