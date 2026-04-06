10:22 06.04.2026
Ирак объявил, что его нефть снова доступна для отгрузки, пишут СМИ
Ирак призывает покупателей своей нефти приступить к отгрузке после того, как страна получила доступ к Ормузскому проливу, сообщает информационное агентство... РИА Новости, 06.04.2026
Bloomberg: Ирак призвал покупателей нефти приступить к отгрузке

© REUTERS / StringerГрузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ирак призывает покупателей своей нефти приступить к отгрузке после того, как страна получила доступ к Ормузскому проливу, сообщает информационное агентство Блумберг.
"Ирак сообщил азиатским трейдерам и нефтеперерабатывающим предприятиям, что они могут загружать иракскую нефть, поскольку суда, перевозящие нефть из этой страны, теперь могут проходить через Ормузский пролив", - передаёт агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Ближний Восток ищет кардинальный выход из Ормузского кризиса
Вчера, 08:00
В уведомлении, разосланном в воскресенье, иракская госкомпания SOMO сообщила, что поставки иракской нефти теперь "освобождены от любых потенциальных ограничений", сославшись на сообщения СМИ.
Компания запросила у покупателей графики желаемой отгрузки, включая данные о судах и запрашиваемые партии, также отметив, что все погрузочные терминалы, включая терминалы в Басре, "работают в полном объеме", говорится в сообщении.
Анонимные покупатели, с которыми связалось агентство, рассказали, что им нужна ясность в отношении условий, в том числе того, предложит ли Ирак использовать свои собственные танкеры, что обеспечит дополнительную безопасность при прохождении через Ормузский пролив.
SOMO не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии, при этом в материале отмечается, что пока нет ясности относительно того, будет ли сообщаемое соглашение применяться ко всей иракской нефти или только к танкерной.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
Фрегат ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Иране заявили, что Ормузский пролив больше не будет прежним
01:22
 
