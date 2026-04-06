Ирак объявил, что его нефть снова доступна для отгрузки, пишут СМИ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ирак призывает покупателей своей нефти приступить к отгрузке после того, как страна получила доступ к Ормузскому проливу, сообщает информационное агентство Блумберг

"Ирак сообщил азиатским трейдерам и нефтеперерабатывающим предприятиям, что они могут загружать иракскую нефть, поскольку суда, перевозящие нефть из этой страны, теперь могут проходить через Ормузский пролив", - передаёт агентство.

В уведомлении, разосланном в воскресенье, иракская госкомпания SOMO сообщила, что поставки иракской нефти теперь "освобождены от любых потенциальных ограничений", сославшись на сообщения СМИ.

Компания запросила у покупателей графики желаемой отгрузки, включая данные о судах и запрашиваемые партии, также отметив, что все погрузочные терминалы, включая терминалы в Басре , "работают в полном объеме", говорится в сообщении.

Анонимные покупатели, с которыми связалось агентство, рассказали, что им нужна ясность в отношении условий, в том числе того, предложит ли Ирак использовать свои собственные танкеры, что обеспечит дополнительную безопасность при прохождении через Ормузский пролив

SOMO не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии, при этом в материале отмечается, что пока нет ясности относительно того, будет ли сообщаемое соглашение применяться ко всей иракской нефти или только к танкерной.