https://ria.ru/20260406/irak-2085389525.html
Ирак объявил, что его нефть снова доступна для отгрузки, пишут СМИ
Ирак призывает покупателей своей нефти приступить к отгрузке после того, как страна получила доступ к Ормузскому проливу, сообщает информационное агентство... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T10:22:00+03:00
в мире
ормузский пролив
ирак
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084854695_0:122:2283:1406_1920x0_80_0_0_d9c00c109338379c92bf8ed365529f5c.jpg
https://ria.ru/20260405/krizis-2085191599.html
https://ria.ru/20260406/proliv-2085349357.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084854695_189:0:2213:1518_1920x0_80_0_0_23a6bf564ada2c3b0cf86541d62a64ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Bloomberg: Ирак призвал покупателей нефти приступить к отгрузке
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Ирак призывает покупателей своей нефти приступить к отгрузке после того, как страна получила доступ к Ормузскому проливу, сообщает информационное агентство Блумберг
.
"Ирак сообщил азиатским трейдерам и нефтеперерабатывающим предприятиям, что они могут загружать иракскую нефть, поскольку суда, перевозящие нефть из этой страны, теперь могут проходить через Ормузский пролив", - передаёт агентство.
В уведомлении, разосланном в воскресенье, иракская госкомпания SOMO сообщила, что поставки иракской нефти теперь "освобождены от любых потенциальных ограничений", сославшись на сообщения СМИ.
Компания запросила у покупателей графики желаемой отгрузки, включая данные о судах и запрашиваемые партии, также отметив, что все погрузочные терминалы, включая терминалы в Басре
, "работают в полном объеме", говорится в сообщении.
Анонимные покупатели, с которыми связалось агентство, рассказали, что им нужна ясность в отношении условий, в том числе того, предложит ли Ирак
использовать свои собственные танкеры, что обеспечит дополнительную безопасность при прохождении через Ормузский пролив
.
SOMO не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии, при этом в материале отмечается, что пока нет ясности относительно того, будет ли сообщаемое соглашение применяться ко всей иракской нефти или только к танкерной.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.