Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без журналистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу - 11 апреля - в силу ограничений в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщили РИА Новости в полиции Израиля.
Израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате и без паломников из-за ситуации с безопасностью.
"В этом году полиция не занимается аккредитацией журналистов. СМИ не смогут попасть на церемонию (схождения Благодатного огня - ред.)", - сказал агентству представитель полиции.
