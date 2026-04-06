Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без журналистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу - 11 апреля - в силу ограничений в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщили РИА Новости в полиции Израиля.