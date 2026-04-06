МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Неизвестные ранили ножом сотрудника военкомата в Харькове, сообщает в понедельник украинское издание "Время.ua".
"В Харькове сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) был ранен ножом, ему оказывали первую помощь на месте происшествия. Инцидент произошел в районе жилмассива "Новые дома", подробности пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
