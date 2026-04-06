Экс-совладелец шахты "Листвяжная" Гридин не признает вину в суде

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывший совладелец шахты "Листвяжная" в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями, не признает вину, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Вину Гридин не признает, считает заочно предъявленное обвинение необоснованным", - рассказал собеседник агентства.
Гридин заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск по статье УК о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, в России ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
В марте 2025 года основной собственник "Листвяжной" Михаил Федяев, бывшие гендиректор и технический директор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев и Антон Якутов были признаны виновными по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Федяев получил условный срок, Алексеев и Якутов – 5 лет 3 месяца и 5 лет колонии соответственно, осенью они вышли на свободу.
Гридин – бизнесмен, бывший депутат Государственной думы РФ и экс-совладелец "Листвяжной". По данным ряда СМИ, вскоре после трагедии он с семьей уехал в Монако.
