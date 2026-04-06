Суд оставил под стражей замглавы Сочи Горобца
Краснодарский краевой суд оставил под стражей заместителя главы Сочи Евгения Горобца, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T17:11:00+03:00
Замглавы администрации Сочи Горобца оставили под стражей до 26 мая
СОЧИ, 6 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд оставил под стражей заместителя главы Сочи Евгения Горобца, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Горобец был уличен в махинациях с землей на 400 миллионов рублей в обмен на фиктивное трудоустройство дочери, сообщали в пресс-службе судов региона. В конце марта Горобец был арестован на два месяца.
"Заместитель главы МО города-курорта Сочи останется под стражей. Краснодарским краевым судом рассмотрены материалы по апелляционной жалобе на постановление Центрального районного суда г. Сочи… Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. В отношении Горобца продолжает действовать ранее избранная мера пресечения до 26 мая 2026 года", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.
В конце марта в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что сотрудники УФСБ России
по Краснодарскому краю
задержали замглавы администрации Сочи
Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова.
Уточнялось, что возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Рябцев был отправлен под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве, он был задержан при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщали в пресс-службе судов региона.