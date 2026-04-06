Суд оставил под стражей замглавы Сочи Горобца

Горобец был уличен в махинациях с землей на 400 миллионов рублей в обмен на фиктивное трудоустройство дочери, сообщали в пресс-службе судов региона. В конце марта Горобец был арестован на два месяца.

"Заместитель главы МО города-курорта Сочи останется под стражей. Краснодарским краевым судом рассмотрены материалы по апелляционной жалобе на постановление Центрального районного суда г. Сочи… Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. В отношении Горобца продолжает действовать ранее избранная мера пресечения до 26 мая 2026 года", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

Уточнялось, что возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Рябцев был отправлен под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве, он был задержан при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщали в пресс-службе судов региона.