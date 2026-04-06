Гладков отметил успехи сферы образования Белгородской области за 5 лет - РИА Новости, 06.04.2026
21:04 06.04.2026
Гладков отметил успехи сферы образования Белгородской области за 5 лет
вячеслав гладков
Гладков: система образования в Белгородской области за 5 лет показала результаты

БЕЛГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Развитие системы образования в Белгородской области с 2021 года показало выдающиеся результаты, несмотря на сложные условия, в которых приходится учиться школьникам и студентам, особенно в приграничных районах, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе еженедельного оперативного совещания главе региона доложили об итогах работы министерства образования области в 2025 году и планах на 2026 год. Заместитель губернатора - министр образования области Андрей Милехин отметил, что в период с 2021 по 2025 год в регионе построено 17 школ, 21 детский сад и три объекта СПО. Это позволило создать более 7,3 тысячи новых учебных мест, более двух тысяч мест для дошкольников и свыше 1,2 тысячи мест для учащихся организаций среднего профессионального образования. Капитально отремонтированы 117 школ, 47 детских садов и 32 объекта СПО.
В 2026 году запланировано строительство двух школ, одного детского сада и ввод в эксплуатацию одного объекта СПО. "Регион демонстрирует устойчивый рост результатов ЕГЭ. Количество стобалльных работ увеличилось с 40 в 2021 году до 94 в 2025 году... Региональный средний балл по всем предметам превышает общероссийские показатели", - отметил министр.
"В наших условиях результаты по итогам прошлого года развития образования являются выдающимися показателями. С учётом того, что у нас приграничные муниципалитеты на дистанте, Белгород обстреливался даже последнюю зиму самым большим количеством ракет по всей линии боевого соприкосновения, наши дети и наши учителя показывают лучшую динамику в стране", – сказал Гладков.
Милёхин также рассказал, что в белгородском образовании произошёл переход от традиционного профильного класса к предпрофессиональному образованию с обязательным участием работодателя, наставников и освоением основ профессии. Увеличено количество медицинских классов, открыты агротехнологические и дорожные классы. В планах на 2026 год – открытие инженерных классов.
"Мы обгоняем многих в формировании мягких навыков у наших детей. Белгородская область является единственным регионом со 100-процентным охватом детей в детских садах и школах. Поэтому пока нас в этой части никто не догнал, и очень важно показывать динамику. Только это может противостоять той сложной оперативной обстановке, в которой мы живём", – подчеркнул Гладков.
Система СПО активно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". В кластерную модель подготовки кадров вовлечены 35 работодателей, 27 колледжей и свыше 12 тысяч студентов. Процент трудоустройства выпускников – участников проекта составляет 82%. В области действует шесть кластеров: сельское хозяйство, клиническая и профилактическая медицина, горнодобывающая отрасль, машиностроение, педагогика и металлургия. В 2026 году подана заявка на участие в проекте по строительной отрасли и сфере услуг.
В регионе выстроена непрерывная система IT-образования, цель которой – выработка у населения, прежде всего подрастающего, необходимых навыков будущего. Планы на 2026 год включают проведение цифровой смены в санатории "Бригантина "Белогорье"", цифрового ГТО, внедрение инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс, развитие фиджитал-спорта, а также реализацию проекта "Цифровой профиль здоровья ребёнка".
Власти будут реализовывать с 1 сентября в школах проект "Цифровой портрет здоровья ребёнка". "Самый понятный подход для любого человека: ребёнок – главный житель на территории любого субъекта, главный член семьи в каждой семье, и желание взрослого человека сделать его успешным – единственное и главное, что объединяет нас всех. Поэтому мне кажется, что мы выбрали правильное направление. Мы идём очень хорошими темпами, самое главное – эти темпы не снизить", - резюмировал Гладков.
