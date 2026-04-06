Гладков высоко оценил работу с белгородской молодежью

БЕЛГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Работа с молодёжью Белгородской области в 2025 году принесла высокие результаты, далее необходимо наладить связь с реальным сектором экономики, вовлекать работающую молодежь в различные виды деятельности, поручил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Итоги работы с молодежью Белгородской области в 2025 году были представлены на заседании правительства региона в понедельник. Гладков подчеркнул, что системная работа с молодёжью остаётся приоритетом правительства, работа с белгородской молодёжью в 2025 году дала высокие результаты.

Глава региона обратил внимание на недостаточное вовлечение работающей молодёжи на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также студентов колледжей и вузов, при этом следующим шагом должна стать связь с реальным сектором экономики.

"Не хватает результатов работы с работающей молодёжью на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также студентов колледжей и вузов. Мы должны всецело соответствовать тем задачам, которые ставит наш президент… Посмотрите на руководящий состав завода "Энергомаш" – там почти все молодые сотрудники. Давайте на базе таких предприятий-лидеров выстраивать качественную работу с нашей молодежью", – поручил губернатор.

Заместитель губернатора – министр по делам молодёжи Татьяна Киреева доложила, что в 2025 году проведено порядка трех тысяч патриотических мероприятий с вовлечением более 273 тысяч жителей. В этому году запланировано 3,2 тысячи мероприятий с охватом не менее 288 тысяч участников. Что касается развития волонтерства и добровольчества, то область традиционно занимает высокие показатели в масштабах страны.

"У нас самый высокий в стране процент – более 80% – участников, которые возвращаются для повторного участия в различных акциях. Мы стараемся работать с разными форматами по вовлеченности наших детей, в том числе и молодежи, и взрослого населения", – подчеркнула Киреева, слова которой приводит пресс-служба правительства области.

Она также сообщила, что количество ресурсных центров "Добро.Центр" почти удвоилось за год, в 2026 году их станет 28. В единой информационной системе "Добро.рф" на 1 апреля 2026 года зарегистрировано порядка 69 тысяч волонтёров и почти 2,8 тысячи организаторов. Объём грантовой поддержки в рамках конкурса "Регион добрых дел" в 2025 году превысил 7,3 миллиона рублей.

В год 80-летия Победы в Белгородской области проведено более 12 тысяч мероприятий, свыше четырех тысяч субботников памяти. Работало 20 штабов Победы. Белгородское региональное отделение "Волонтёров Победы" заняло первое место в России. Гладков поручил создать постоянно действующие штабы Победы в каждом муниципалитете. Начальники штабов должны ежегодно меняться, а в качестве волонтёров привлекать и взрослых, и детей.

"Безусловно, это не просто правильный подход с точки зрения сохранения исторической памяти, но с учётом того, что переживает сегодня наша страна и наш регион. Я предлагаю рассматривать эти штабы Победы как больший формат. Победы, которой мы все гордимся. Той Победы, которую мы приближаем", – отметил губернатор.

В 2025 году в рамках программы "Регион для молодых" проведено 48 мероприятий, привлечено 61,2 миллиона рублей федеральных средств – в шесть раз больше, чем в 2024 году). В