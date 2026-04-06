Герой России пропал на Кузбассе, его ищут третьи сутки

"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" разыскивают 23-летнего Алексея Маратовича Асылханова. В дневное время 3 апреля текущего года он ушел из дома по улице Фестивальной в Юрге и не вернулся. Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги. Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами. При себе имел черную кожаную сумку и пакет", – говорится в ориентировке ГУМВД по Кемеровской области.