СМИ: ФРГ потратила два миллиарда евро на неработающую систему радиосвязи

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото

БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) уже потратил около двух миллиардов евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает, пишет издание Бундесвер (ВС ФРГ) уже потратил около двух миллиардов евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает, пишет издание Welt со ссылкой на конфиденциальное письмо министерства обороны в бундестаг.

Ранее Welt am Sonntag со ссылкой на засекреченный отчёт о тестировании сообщала, что новая система цифровой радиосвязи для танковых и регулярных войск бундесвера признана опасной для жизни военнослужащих из-за большого количества критических неполадок. Особенно критичным является, что так называемая система отслеживания дружественных сил (Friendly Force Tracking, FFT) работала лишь "спорадически", что повышает риск огня по своим.

"Несмотря на то, что технология все еще не готова к эксплуатации, а базовая версия даже не получила разрешения на использование в учебных целях, общие затраты, по официальным данным, уже достигли примерно 1,749 миллиарда евро. К этому следует добавить ещё 299 миллионов евро на сопутствующие мероприятия. Сумма уже израсходована, однако дорогостоящая IT-система не соответствует ни армейским, ни военным стандартам", - говорится в материале.

Проект "Цифровизация наземных операций" (D-LBO), стартовавший несколько лет назад, ставит своей целью обеспечить цифровую интеграцию солдат, военной техники и боевых позиций, что позволит внедрить современные методы управления боем. Бундесвер позиционировал проект как "зашифрованный и передовой", и с 2022 года регулярно запрашивал дополнительные средства у бюджетного комитета бундестага.

Отмечается, что из-за постоянных накладок, связанных с проектом, даже политики из правящих партий в комитете утратили доверие к министерству обороны. Согласно новым внутренним данным минобороны, дополнительные миллионы были направлены, в частности, на " вспомогательные меры". Сюда относятся не только сами радиоустройства, но и смежные технологии, такие как такие как разработка высокоскоростного европейского волнового протокола (ESSOR), подключение к сотовым сетям, а также различные системы связи, например, для БМП Puma, бронемашин Boxer или устройств американского производителя Harris.

Внутренние документы свидетельствуют, что ключевые функции до сих пор работают нестабильно. С конца года особенно остро проявились проблемы с надёжной связью танков Leopard 2. В некоторых случаях радиокоманды вообще не передавались или были слишком тихими, а радиус действия значительно уступал требуемому. Кроме того, параллельное использование каналов передачи данных и голосовых сообщений оказалось затруднено, отмечает газета.

Министерство обороны практически не отвечает на вопросы о деталях дорогостоящего проекта, ссылаясь на соображения военной безопасности.