Командир авиакорпуса Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона начал совещание в понедельник с минуты молчания в память о погибших воинах-североморцах, которые находились на борту самолета, разбившегося 31 марта.
"На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней", — рассказал Чибис.
Ан-26 выполнял плановый перелет и потерпел крушение в районе крымского села Куйбышево. Как рассказал источник РИА Новости, самолет врезался в скалу. По данным Минобороны, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.
Предварительная причина трагедии — техническая неисправность. Возбуждено дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.
Отрощенко родился в 1962 году в Ставрополе. В 1985-м с отличием окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков. За время службы командовал морской авиацией Черноморского и Северного флота, 45-й армией ВВС и ПВО. Заслуженный летчик России.