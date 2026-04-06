Рейтинг@Mail.ru
Командир авиакорпуса Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 06.04.2026 (обновлено: 11:15 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/general-2085381476.html
Командир авиакорпуса Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму
При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской... РИА Новости, 06.04.2026
республика крым
мурманская область
россия
андрей чибис
следственный комитет россии (ск рф)
ан-26
крушение ан-26 в крыму
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085401549_252:148:2000:1131_1920x0_80_0_0_0028b6128d7ec6cd1a5fbafa31a39d5f.jpg
https://ria.ru/20260209/krushenie-2073182140.html
республика крым
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085401549_218:0:1995:1333_1920x0_80_0_0_de9cd564ff43b57b09b768d3788c0e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир авиакорпуса Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Командир смешанного авиакорпуса СФ Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму

© Фото : Министерство обороны РФАлександр Отрощенко
Александр Отрощенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
Александр Отрощенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона начал совещание в понедельник с минуты молчания в память о погибших воинах-североморцах, которые находились на борту самолета, разбившегося 31 марта.
«

"На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней", — рассказал Чибис.

Ан-26 выполнял плановый перелет и потерпел крушение в районе крымского села Куйбышево. Как рассказал источник РИА Новости, самолет врезался в скалу. По данным Минобороны, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.
Предварительная причина трагедии — техническая неисправность. Возбуждено дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.
Отрощенко родился в 1962 году в Ставрополе. В 1985-м с отличием окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков. За время службы командовал морской авиацией Черноморского и Северного флота, 45-й армией ВВС и ПВО. Заслуженный летчик России.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала