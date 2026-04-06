В ЕС газа осталось девять процентов от годового потребления, заявил Сийярто
12:42 06.04.2026 (обновлено: 14:04 06.04.2026)
В ЕС газа осталось девять процентов от годового потребления, заявил Сийярто
Европейские газохранилища могут обеспечить меньше десятой части годового потребления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 06.04.2026
В ЕС газа осталось девять процентов от годового потребления, заявил Сийярто

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 апр — РИА Новости. Европейские газохранилища могут обеспечить меньше десятой части годового потребления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поскольку мощности хранилищ природного газа в Европе покрывают лишь девять процентов годового потребления, в Европе легко может возникнуть дефицит газа. Речь идет не о ценовом кризисе, а о дефиците газа", — сказал он на пресс-конференции в Кишкундорожме, у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
В Венгрии же запасы газа составляют 25 процентов годового потребления, добавил министр. Он напомнил, что недавно власти решили прекратить экспорт на Украину и направить эти объемы в хранилища.
По словам Сийярто, Венгрия ежедневно получает по 18,7 миллиона кубометров российского газа, поступающего из "Турецкого потока".
При этом накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом, по которому российский газ идет в Венгрию, нашли бомбу. По данным сербской контрразведки, подозреваемый в организации атаки — мигрант с военной подготовкой. Сийярто обвинил Украину в попытке устроить такую диверсию.
