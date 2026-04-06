На "Фукусиме" остановили систему охлаждения бассейна с ядерным топливом

© AP Photo / Eugene Hoshiko Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости. Компания Tokyo Electric Power Company объявила об остановке системы охлаждения бассейна с отработанным ядерным топливом на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из-за неисправности насоса, передает телеканал NHK

По данным оператора, сигнал о неисправности оборудования поступил накануне около 15.00 по местному времени (09.00 мск). При визуальном осмотре было обнаружено задымление насоса, после чего оборудование системы охлаждения было остановлено.

В бассейне хранится более 2500 единиц отработанного топлива. Температура воды на момент остановки составляла 26,5 градуса, при этом, по оценке компании, до достижения предельного уровня в 65 градусов имеется запас примерно в восемь дней.

« "Непосредственной угрозы безопасности нет", — цитирует телеканал представителей компании.

Изменений уровня радиации на территории станции зафиксировано не было, влияние на окружающую среду не подтверждено.