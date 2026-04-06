На "Фукусиме" остановили систему охлаждения бассейна с ядерным топливом
2026-04-06T03:45:00+03:00
NHK: на АЭС Фукусима-2 остановили систему охлаждения бассейна с ядерным топливом
ТОКИО, 6 апр — РИА Новости.
Компания Tokyo Electric Power Company объявила об остановке системы охлаждения бассейна с отработанным ядерным топливом на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" из-за неисправности насоса, передает телеканал NHK
По данным оператора, сигнал о неисправности оборудования поступил накануне около 15.00 по местному времени (09.00 мск). При визуальном осмотре было обнаружено задымление насоса, после чего оборудование системы охлаждения было остановлено.
В бассейне хранится более 2500 единиц отработанного топлива. Температура воды на момент остановки составляла 26,5 градуса, при этом, по оценке компании, до достижения предельного уровня в 65 градусов имеется запас примерно в восемь дней.
«
"Непосредственной угрозы безопасности нет", — цитирует телеканал представителей компании.
Изменений уровня радиации на территории станции зафиксировано не было, влияние на окружающую среду не подтверждено.
В компании также сообщили, что на объекте установлен резервный насос, однако он был остановлен на техническое обслуживание. Причины неисправности устанавливаются. На объекте ведутся восстановительные работы.