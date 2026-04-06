09:46 06.04.2026 (обновлено: 11:49 06.04.2026)
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт против курского чиновника
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Курске задержали агента украинской разведки, собиравшегося подорвать одного из высокопоставленных чиновников областной администрации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, уроженец украинского города Ладыжина сам связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины и получил задание устроить теракт против курского чиновника. Для этого он провел разведку у здания областной администрации.
На допросе он рассказал, что одной из его задач было найти место для закладки бомбы. Он сфотографировал здание с разных сторон и отослал снимки куратору, так как место выбирала украинская спецслужба.
Фигуранта задержали, когда он пытался забрать взрывное устройство из тайника. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке теракта, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористической организации. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
