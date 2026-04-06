Рейтинг@Mail.ru
Фицо: США теряют контроль над конфликтом в Иране, а энергокризис ухудшается - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/fitso-2085551590.html
Фицо: США теряют контроль над конфликтом в Иране, а энергокризис ухудшается
США теряют контроль над конфликтом вокруг Ирана, а ситуация с нефтью и газом в мире продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 06.04.2026
в мире
сша
иран
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20260406/khamenei-2085541766.html
сша
иран
словакия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. США теряют контроль над конфликтом вокруг Ирана, а ситуация с нефтью и газом в мире продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Похоже, что США теряют контроль над войной в Иране, ситуация с нефтью и газом продолжает ухудшаться. И граждане США - страны, которая является чистым экспортером газа и нефти - платят за топливо все больше и больше. Так взаимосвязан мир. Никто не скроется от подорожания и экономического спада", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Он заявил, что словацкое правительство делает все, чтобы республика осталась среди европейских стран с самыми низкими ценами на ГСМ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
В миреСШАИранСловакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала