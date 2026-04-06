Фицо: США теряют контроль над конфликтом в Иране, а энергокризис ухудшается

БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. США теряют контроль над конфликтом вокруг Ирана, а ситуация с нефтью и газом в мире продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Похоже, что США теряют контроль над войной в Иране, ситуация с нефтью и газом продолжает ухудшаться. И граждане США - страны, которая является чистым экспортером газа и нефти - платят за топливо все больше и больше. Так взаимосвязан мир. Никто не скроется от подорожания и экономического спада", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Он заявил, что словацкое правительство делает все, чтобы республика осталась среди европейских стран с самыми низкими ценами на ГСМ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
