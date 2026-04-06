Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве

БРАТИСЛАВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая.
"После участия в среду (в торжествах - ред.) на Славине (посвященный памяти советских солдат мемориал в Братиславе - ред.) я собираюсь в Германию, в концентрационный лагерь Дахау, потом 9 мая - на День Победы в Москву и в июне - в Нормандию отметить важность открытия Второго фронта. Все это является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
