Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами - РИА Новости, 06.04.2026
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:11:00+03:00
2026-04-06T11:11:00+03:00
2026-04-06T11:11:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, ozon
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries, Ozon
Wildberries представила ФАС скорректированные правила работы с продавцами
РВБ представила ФАС меры по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Группа РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ, представила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей, в том числе направленных на выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов и формирование скидок, сообщила пресс-служба компании.
"Компания РВБ по итогам заседания экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой, в том числе выравнивание условий работы для российских и китайских продавцов, управление ценообразованием продавца, условия формирования скидок за счет цифровой платформы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на платформе будет автоматизирован механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса. Теперь отключить или, напротив, включить применение скидки можно будет в личном кабинете продавца.
Также РВБ разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Политика будет представлена на согласование ФАС России
в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса.
В марте ФАС сообщала, что Wildberries
и Ozon
необходимо скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля, в том числе маркетплейсы должны предоставить в ведомство информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, исключив дискриминацию.