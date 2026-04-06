Экс-президент Румынии призвал Европу создать собственную армию - РИА Новости, 06.04.2026
12:11 06.04.2026
Экс-президент Румынии призвал Европу создать собственную армию
Евросоюз должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от помощи США в военных вопросах, заявил экс-президент Румынии Траян Бэсеску.
Бэсеску: Европа должна создать независимую от США армию

КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Евросоюз должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от помощи США в военных вопросах, заявил экс-президент Румынии Траян Бэсеску.
"План Б не может быть ничем иным, кроме создания Европейской армии, которая была бы партнером НАТО, но давайте больше не будем зависеть от такого неуравновешенного человека, как (президент США Дональд) Трамп… Он очень плохо отзывается о традиционных европейских союзниках Соединенных Штатов и пытается дискредитировать способность государств Европейского союза защищаться", – заявил Бэсеску в эфире TVR INFO, говоря о риске выхода США из НАТО.
Он также полагает, что стоит рассмотреть возможность создания региональных альянсов.
"Нам нужно создавать региональные альянсы даже между государствами НАТО. Я не вижу причин, почему Румыния не должна развивать инициативу, которую мы создали во время моего срока, — трехсторонний альянс Румыния - Польша - Турция. И мы можем защищать себя на региональном уровне, мы можем быть в региональных партнерствах, которые нам придется развивать", — отметил Бэсеску.
Трамп в субботу назвал НАТО "ненадежным и ослабленным партнером". Ранее он выражал сомнения в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
