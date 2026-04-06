Экс-президент Румынии призвал Европу создать собственную армию

КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Евросоюз должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от помощи США в военных вопросах, заявил экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

"План Б не может быть ничем иным, кроме создания Европейской армии, которая была бы партнером НАТО , но давайте больше не будем зависеть от такого неуравновешенного человека, как (президент США Дональд) Трамп… Он очень плохо отзывается о традиционных европейских союзниках Соединенных Штатов и пытается дискредитировать способность государств Европейского союза защищаться", – заявил Бэсеску в эфире TVR INFO , говоря о риске выхода США из НАТО.

Он также полагает, что стоит рассмотреть возможность создания региональных альянсов.

"Нам нужно создавать региональные альянсы даже между государствами НАТО. Я не вижу причин, почему Румыния не должна развивать инициативу, которую мы создали во время моего срока, — трехсторонний альянс Румыния - Польша Турция . И мы можем защищать себя на региональном уровне, мы можем быть в региональных партнерствах, которые нам придется развивать", — отметил Бэсеску.