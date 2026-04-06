14:02 06.04.2026
Орбан считает Украину непригодной для членства в Евросоюзе
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Украина своим поведением против стран-членов ЕС и Брюсселя каждый день доказывает, что непригодна для вступления в сообщество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент Франции Эммануэль Макрон 20 марта сообщил, что по итогам заседания Евросовета Украина согласилась принять миссию Европейского союза для содействия и финансирования ремонта нефтепровода "Дружба". В конце марта украинские СМИ сообщали, что делегация Евросоюза так и не получила доступа к нефтепроводу.
Подрыв "Турецкого потока" вписывается в действия Украины, считает Орбан
"Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Затем ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали. Таким образом, поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС", - сказал Орбан на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Орбан: Европа нуждается в энергоносителях, а Украина мешает их поставке
5 апреля, 21:36
 
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
 
 
