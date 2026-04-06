Рейтинг@Mail.ru
В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/energetika-2085416094.html
В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР
В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР - РИА Новости, 06.04.2026
В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР
Россия поставила в КНР ядерное топливо для пуска реактора энергоблока №3 строящейся с участием РФ АЭС "Сюйдапу", сообщила пресс-служба топливного дивизиона... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:21:00+03:00
2026-04-06T12:21:00+03:00
в мире
россия
китай
ляонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085415187_76:0:1143:600_1920x0_80_0_0_7159495c19aade597229012293f669ce.jpg
https://ria.ru/20260405/rosatom-2085292700.html
https://ria.ru/20260317/rosatom-2081074510.html
россия
китай
ляонин
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085415187_255:0:1055:600_1920x0_80_0_0_559c9e925fff9b0a56d0224aec191a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, ляонин
В мире, Россия, Китай, Ляонин
В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР

Росатом: Россия поставила в КНР ядерное топливо для АЭС "Сюйдапу"

© Фото : Росатом/TelegramСтроящийся энергоблок №3 АЭС "Сюйдапу"
Строящийся энергоблок №3 АЭС Сюйдапу - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Росатом/Telegram
Строящийся энергоблок №3 АЭС "Сюйдапу"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия поставила в КНР ядерное топливо для пуска реактора энергоблока №3 строящейся с участием РФ АЭС "Сюйдапу", сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".
"Топливный дивизион "Росатома" (управляющая компания - АО "ТВЭЛ") поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке №3 АЭС "Сюйдапу", которая расположена в провинции Ляонин на северо-востоке Китая", - говорится в сообщении.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Это ядерное топливо было изготовлено на предприятии топливного дивизиона "Росатома" - Новосибирском заводе химконцентратов.
АЭС "Сюйдапу" - новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики. В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу" с российскими реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать "ядерный остров" станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что пуск энергоблока №3 АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2026 год.
Программисты во время работы - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В миреРоссияКитайЛяонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала