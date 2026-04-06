В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия поставила в КНР ядерное топливо для пуска реактора энергоблока №3 строящейся с участием РФ АЭС "Сюйдапу", сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".
Это ядерное топливо было изготовлено на предприятии топливного дивизиона "Росатома" - Новосибирском заводе химконцентратов.
АЭС "Сюйдапу" - новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики. В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу" с российскими реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать "ядерный остров" станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что пуск энергоблока №3 АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2026 год.