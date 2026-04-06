Российский ефрейтор эвакуировал раненых бойцов и спас их от ударов ВСУ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооружённых Сил Сергей Колышкин эвакуировал раненых бойцов и защитил вывозивший их автомобиль от ударов украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Колышкин работает в составе эвакуационной группы. Ему с сослуживцами пришлось использовать запасной маршрут из-за сильных обстрелов противника. По прибытии в назначенный район ефрейтор Колышкин использовал большой опыт тактической медицины и сразу приступил к оказанию первой помощи раненым и их погрузке в автомобиль.

"Во время движения эвакуационного автомобиля Сергей Колышкин обеспечивал прикрытие от вражеских FPV-дронов при помощи штатного оружия", - говорится в сообщении.
В МО России назвали действия Колышкина решительными, грамотными и самоотверженными. Как подчеркнули в ведомстве, благодаря ему раненые военнослужащие были своевременно доставлены в медицинское учреждение и получили квалифицированную медицинскую помощь, что позволило сохранить их жизни и здоровье.
