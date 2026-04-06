Ефимов: землю для реализации 40 инвестиционных проектов выделили в Москве

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Землю для реализации 40 промышленных инвестиционных проектов (МаИП) выделили в Москве с 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что такие значимые инвестиционные проекты направлены на увеличение числа рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост капиталовложений в экономику города.
"С 2022 года для строительства промышленных объектов в рамках МаИП действуют льготные условия – бизнес может получить земельные участки в аренду за один рубль в год. С 2024-го для реализации 40 таких инициатив Москва выделила территории общей площадью 208,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
По его словам, землю выделили практически во всех административных округах.
В рамках инвестиционных проектов в Краснопахорском районе Москвы выделили участки для строительства промышленно-производственного объекта, корпусов по изготовлению фасадных конструкций домов, светопрозрачных конструкций и изделий. Также здесь планируют производство литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что механизм МаИП начал работу в городе 10 лет назад.